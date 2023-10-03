Удравший из России комик завопил в США: "Надоело жить в нищете"

Юморист рассказал о трудностях, с которыми ему пришлось столкнуться на чужбине

Александр Незлобин – один из самых известных российских стендап-комиков. Однако на родине юморист уже давно не выступает. Несколько лет назад он удрал из России в Америку, забрав с собой семью. Но зарабатывать на жизнь за границей оказалось куда сложнее, чем предполагалось.

В новом интервью Незлобин рассказал о трудностях, с которыми ему пришлось столкнуться после эмиграции. Александр признался, что в Штатах представители его профессии не могут похвастаться внушительными заработками. По словам юмориста, если в России комики могут получать тысячу долларов за концерт уже спустя два года, то в США таких гонораров можно добиться только за десять лет усердной работы.

Несмотря на непростое положение и сомнительные финансовые перспективы, Александру удается не терять оптимизм. Он относится к ситуации с юмором и даже умудряется шутить на эту тему. А вот близкие комика не могут похвастаться таким же позитивным мышлением. В рамках одного из выступлений Незлобин цитировал диалог с дочерью, которая явно не слишком довольна своей жизнью.

"Дочь прошла по нашей квартире, села на тахту, посмотрела на меня и говорит: "Мне надоело жить в этой нищете", – завопил со сцены в США Александр Незлобин.

Ранее "Утро.ру" писали о том, что сбежавший из России Незлобин сделал позорное заявление.