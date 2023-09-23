Сбежавший из России комик женился на сетевой путане

Артист сделал странный выбор

Еще совсем недавно известный юморист Слава Комиссаренко пользовался большой популярностью в нашей стране. Стендап-комик был весьма востребован и успешно строил блистательную карьеру в России. Однако после известных событий прошлого года все изменилось. Комиссаренко покинул Россию и обосновался за границей. Теперь стало известно о серьезных переменах в личной жизни беглого комика.



Любопытно, что в родной Белоруссии Комиссаренко тоже давно не ждут. За хулу на белорусского лидера Александра Лукашенко артист даже объявлен в розыск. Впрочем, судя по всему, Комиссаренко и не планирует возвращаться в родную страну. Его жизнь прекрасно складывается на чужбине. Артист даже обзавелся супругой.



Выбор звезды ошарашил оставшихся у него поклонников. Комиссаренко женился на сетевой путане. По имеющимся данным, избранница звезды раньше работала вебкам-моделью и даже особо не скрывает этот некрасящий представительницу прекрасного пола факт.



Судя по всему, Комиссаренко тоже не смущает, что его благоверная устраивала представления эротического содержания для огромного числа пользователей сомнительных ресурсов. Впрочем, некоторые уверены, что этот брак не по любви, а по расчету. Слава ищет любые способы зацепиться за границей.

