"Звонит и плачет": сбежавший из России Незлобин сделал позорное заявление

Юморист бросил собственную мать

Известный российский юморист Александр Незлобин еще несколько лет назад блистал на сцене Comedy Club, однако покинул рейтинговое шоу, заявив, что не видит перспектив для творческого роста.

Некоторое время комик занимался в России собственными проектами, но в итоге решил отправиться за американской мечтой. Артист перебрался в США еще до начала специальной военной операции.

Успешную карьеру за океаном Александр Незлобин еще не построил. Они с женой и ребенком арендуют жилье, а в целом в месяц тратят порядка 15 тысяч долларов.

Примечательно, что комик бросил родную мать в России. А на днях он сделал довольно позорное заявление о родительнице.

"Мне мама звонит и плачет, говорит, что скучает", – отметил Александр Незлобин.

При этом артист заявил, мол его мать питается эмоциями и сравнил ее с пользователями сети, которые ищут "жесть" в телеграмм-каналах.

Столь неприятные оценки родной матери сбежавший из России юморист сделал в ходе выступления на проекте Standup LA. На ютуб-канале шоу выложено всего два видео, на него подписаны менее 200 человек, что, конечно, свидетельствует об "успехах" комика.