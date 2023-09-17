Известная российская актриса уехала из России ради второго гражданства

Знаменитость воспользовалась популярной схемой

Некоторое время назад стало известно, что актриса из сериала "Кухня" и кинофильма "Чебурашка" Ольга Кузьмина покинула Россию. Знаменитость отправилась вместе с супругом в Аргентину. Особые обстоятельства поездки связаны с тем, что она находится на последнем месяце беременности.

В своих соцсетях Кузьмина подтвердила, что намеревается рожать в Буэнос-Айресе. Документы и выписки они собирали давно и изначально планировали эту процедуру. Но оставаться в стране насовсем супруги не планирут – примерно через два месяца они вернутся назад с новым членом семьи.

"Решение лететь в Аргентину было принято совместно – как с большой радостью и предвосхищением, так и с долей сомнений и переживаний. Но не стоит забывать, что безумные решения – это часть нашего стиля", – написала она.

Поездки в Аргентину за последние полтора года стали популярным направлением у беременных россиянок. Все дело в том, что в стране действует закон на гражданство по праву рождения. Если женщина родит ребенка в аргентинской клинике, то она спокойно может сделать его гражданином этой страны и сама получить второе гражданство.

С аргентинским паспортом у россиян практически не возникает проблем при заграничном туризме, поскольку у Аргентины действует безвизовый режим со многими странами.

Впрочем, в начале года некоторые россияне стали сталкиваться с трудностями после прилета в страну. Беременных россиянок попросту отказывались впускать, поскольку власти не знали, что делать с таким потоком туристов из России.