Россиян начали массово задерживать в аэропорту Аргентины

Их подозревают в незаконном получении гражданства

Аргентинские власти сообщили, что задержали 20 граждан России, которые прибыли на самолете в страну – все беременные женщины. Их подозревают в нарушении правил миграции населения.

Правоохранители утверждают, что задержанные находятся на последних сроках беременности. Одна из них даже рожает, а другая привезла с собой собаку. Источники в пограничной службе утверждают, что те целью поездки в Аргентину назвали туризм, однако обратных билетов и денег на возвращение у них не было.

Полиция начала расследование по делу. Они пытаются установить, не являются ли гражданки России участницами преступной схемы по торговле людьми и незаконному получению паспортов. По их словам, после начала спецоперации многие россиянки стали приезжать в Аргентину, чтобы получить гражданство и уехать из страны.

Аргентина известна своим законом по праву почвы – детей, родившихся в стране, автоматически причисляют к гражданам. Сейчас, по данным пограничников, ежедневно туда приезжают по 30 человек из России для этих целей. Всего с 24 февраля им было выдано около 7 тыс аргентинских паспортов, по которым разрешен въезд на территорию 171 страны. С российскими документами международное передвижение на фоне спецоперации оказалось более затрудненным.