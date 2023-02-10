Россиян начали массово задерживать в аэропорту Аргентины

Россиян начали массово задерживать в аэропорту Аргентины
Фото: Mario De Fina/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Их подозревают в незаконном получении гражданства

Аргентинские власти сообщили, что задержали 20 граждан России, которые прибыли на самолете в страну – все беременные женщины. Их подозревают в нарушении правил миграции населения. 

Правоохранители утверждают, что задержанные находятся на последних сроках беременности. Одна из них даже рожает, а другая привезла с собой собаку. Источники в пограничной службе утверждают, что те целью поездки в Аргентину назвали туризм, однако обратных билетов и денег на возвращение у них не было. 

Полиция начала расследование по делу. Они пытаются установить, не являются ли гражданки России участницами преступной схемы по торговле людьми и незаконному получению паспортов. По их словам, после начала спецоперации многие россиянки стали приезжать в Аргентину, чтобы получить гражданство и уехать из страны.

Аргентина известна своим законом по праву почвы – детей, родившихся в стране, автоматически причисляют к гражданам. Сейчас, по данным пограничников, ежедневно туда приезжают по 30 человек из России для этих целей. Всего с 24 февраля им было выдано около 7 тыс аргентинских паспортов, по которым разрешен въезд на территорию 171 страны. С российскими документами международное передвижение на фоне спецоперации оказалось более затрудненным. 

Источник: Perfil ✓ Надежный источник
новости партнеров

Довели: в России нашли повод задействовать ядерное оружие на Украине

НАТО постепенно повышает ставки в конфликте

Путин резко осадил вякнувшего против России чиновника - видео

Главу страны смутило отношение к собственному государству

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей