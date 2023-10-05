Останется без денег: уехавшему за бугор Разину предрекли незавидную судьбу

Останется без денег: уехавшему за бугор Разину предрекли незавидную судьбу
Юрий Шатунов. Фото: Tatiana Morozova / Russian Look / www.globallookpress.com
Поведение экс-продюсера Шатунова объяснили

В последнее время имя Андрея Разина снова на слуху у общественности. Ранее он долгое время привлекал внимание публики в связи с разборками с бывшим подопечным Юрием Шатуновым. Как известно, продюсер и певец несколько лет судились и выясняли отношения. Летом 2022-го артиста не стало, а имя Разина стало всплывать в заголовках прессы все реже. Казалось, на какое-то время он даже ушел в тень. Однако теперь с участием создателя "Ласкового мая" разгорелся новый скандал.

Недавно стало известно, что 17 октября в Crocus City Hall запланирован концерт в честь 50-летия со дня рождения Юрия Шатунова. Андрей Разин эту идею не только раскритиковал, но и осыпал проклятиями артистов, которые собираются выступить на юбилейном вечере.

Как писало "Утро.ру" ранее, создатель "Ласкового мая" пообещал тем, кто выйдет на сцену, "судьбу смерти и болезни". Музыкальный критик Павел Рудченко объяснил, с чем связана подобная категоричность в высказываниях уехавшего за бугор продюсера. По его мнению, Разин тревожится за собственное финансовое благополучие.

Рудченко предрек экс-продюсеру Шатунова незавидную судьбу и объяснил, что теперь он останется без денег, которые приносило творчество "Ласкового мая". По словам музыкального критика, после концерта будет выпущен альбом, к которому Разин, разумеется, не будет иметь никакого отношения. Именно поэтому, по мнению Рудченко, тот кусает локти.

"Он сам от всего отрекся, теперь зарабатывать ему не получится, и от этого у него разочарование", – высказался Павел Рудченко.

Источник: NEWS.ru ✓ Надежный источник

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