Максим Леонидов сбежал из Израиля: что случилось с артистом

Максим Леонидов сбежал из Израиля: что случилось с артистом
Максим Леонидов. Фото: Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press globallookpress.com/
Знаменитости не понравилось на Святой земле и он уехал в Париж

В прошлом году Максим Леонидов, как и многие его коллеги, покинул Россию и уехал в Израиль. Поклонники не одобрили решение любимого артиста.

Переехав в Тель-Авив, Леонидов восхищался городом, называя его "огромной закусочной на морском берегу", и утверждал, что Тель-Авив вызывает у него мысли о шлепанцах, шортах и отличном настроении. Совсем не то, что в Москве, полной официальной жизни и формальностей. При этом он признавался в любви горожанам, уверяя, что москвичей обожает.

На новом месте звезде пришлось несладко. Он обжился на Земле Обетованной, устроил быт, но полных залов и сказочных гонораров не видит. Недавно начавшиеся боевые действия в Израиле напугали Леонидова, вынужденного скрываться в бомбоубежище и даже отменить часть концертов по стране.

В итоге Леонидов решил сбежать из Израиля. Он сообщил, что в следующем месяце выступит в Париже. Возможно, артиста вдохновило то, что обстановка во Франции сейчас куда спокойнее и безопаснее в разы.

"Приходите, будет душевно и тепло, пообщаемся, поговорим, повспоминаем, и, конечно, споем. Жду вас!", – написал он.

Повторное бегство певца не всем поклонникам пришлась по нраву. Многие сочли, что Леонидов просто нашел повод уехать из Израиля. Другие возмутились, что он покидает уже вторую страну в самый сложный момент. Люди написали, что это предательство со стороны артиста – сбегать в момент траура по нескольким сотням погибших. А также осудили намерение проводить концерт в другой стране в такое время.

Недавно Утро.ру писало, как сейчас выглядит звезда 90-х

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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