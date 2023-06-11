Сколько денег заплатила Пугачева за бегство в Израиль: всплыла точная сумма

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Не менее года потребовалось мигрировавшей богеме, на вершине которой расположилась Алла Пугачева с супругом, чтобы осознать падение прежнего уровня жизни после переезда из России. Изначально звезды считали достойным знаком отличия признание "иностранным агентом" от Министерства юстиции. А спустя месяцы вдруг оказалось, что это не просто штамп: страна не ждет и уже никогда не распахнет двери. О прежних гонорарах можно разве что мечтать.
Именно по этой причине многие решили оспорить статус иностранного агента. "Царьград" пишет, что бежавшие из страны звезды понесли немалые убытки, чтобы обеспечить себе бесшумный и спокойный вылет из России, а также новое место жительства. Исключением не стала и Пугачева, которая заплатила немало денег за бегство из РФ (которые сама потеряла).
Источник указывает, что Алла Борисовна с супругом до 24 февраля 2022-го заработала за целый год порядка 370 миллионов рублей (300 млн принес в бюджет семьи муж-иноагент). Однако переезд в Израиль, естественно, ударил по благосостоянию. Алла Борисовна отсиживается на пенсии, а супруг гастролирует по миру за гонорары, которые уже никогда не заработает в России.
Ранее пользователи Сети заметили, что на одном из израильских концертов своих давних знакомых из "Машины времени" Примадонна периодически срывалась на кашель. Некоторых состояние певицы откровенно ужаснуло.
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