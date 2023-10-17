Павел Прилучный и Зепюр Брутян сбежали от судебного иска

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Звездная пара решила провести вместе несколько дней. Летом они отдыхали со всеми детьми Прилучного на Мальдивских островах, а в этот раз решили устроить себе восхитительный медовый месяц вдвоем. Они устали без солнца в осенней столице и придумали себе несколько дней в теплых краях. Хотя не исключено, что Павел Прилучный и Зепюр Брутян просто сбежали от судебного иска, пишут СМИ.
Вскоре Павел и Зепюр вовсю выкладывали в социальных сетях ролики об ожидании в аэропорту и о приезде в отель. Супругов приятно удивил теплый прием отеля: работники гостиницы не поленились распечатать и разложить в комнате кучу совместных фотографий будущих жильцов, развесить везде яркие воздушные шарики и накрыть стол вкусными угощениями.
"Ну это, конечно, прикольно! Ребята заморочились", – радостно удивился Прилучный сюрпризу.
Отдых Прилучному и правда не помешает. Скорее всего, актеру предстоят очередные нелегкие деньки: дома, в Москве, его ждет судебное разбирательство. Агата Муцениеце, бывшая жена Павла, подала очередной иск – на сей раз об алиментах на десятилетнего сына Тимофея и семилетнюю дочку Мию.
Похоже, не избежать Прилучному встречи с экс-возлюбленной супругой, хотя в последние месяцы он всеми силами старался отказаться от общения с Агатой.
Ранее Павел Прилучный рассказывал, что после рождения ребенка старается работать как можно больше, чтобы у детей было все необходимое.
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