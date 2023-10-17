Павел Прилучный и Зепюр Брутян сбежали от судебного иска

Прилучный сбежал из страны после судебного иска от Муцениеце
Павел Прилучный. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press globallookpress.com/
Оказалось, что супруги срочно нуждаются в порции ультрафиолета и морского воздуха

Звездная пара решила провести вместе несколько дней. Летом они отдыхали со всеми детьми Прилучного на Мальдивских островах, а в этот раз решили устроить себе восхитительный медовый месяц вдвоем. Они устали без солнца в осенней столице и придумали себе несколько дней в теплых краях. Хотя не исключено, что Павел Прилучный и Зепюр Брутян просто сбежали от судебного иска, пишут СМИ.

Вскоре Павел и Зепюр вовсю выкладывали в социальных сетях ролики об ожидании в аэропорту и о приезде в отель. Супругов приятно удивил теплый прием отеля: работники гостиницы не поленились распечатать и разложить в комнате кучу совместных фотографий будущих жильцов, развесить везде яркие воздушные шарики и накрыть стол вкусными угощениями.


"Ну это, конечно, прикольно! Ребята заморочились", – радостно удивился Прилучный сюрпризу.

Отдых Прилучному и правда не помешает. Скорее всего, актеру предстоят очередные нелегкие деньки: дома, в Москве, его ждет судебное разбирательство. Агата Муцениеце, бывшая жена Павла, подала очередной иск – на сей раз об алиментах на десятилетнего сына Тимофея и семилетнюю дочку Мию.

Похоже, не избежать Прилучному встречи с экс-возлюбленной супругой, хотя в последние месяцы он всеми силами старался отказаться от общения с Агатой.

Ранее Павел Прилучный рассказывал, что после рождения ребенка старается работать как можно больше, чтобы у детей было все необходимое.

Источник: Социальные сети ✓ Надежный источник
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