Передумала судиться: Бондарчук решила не делить имущество с бывшим мужем

Стало известно, что светская львица отозвала иск

Семь лет назад Федор и Светлана Бондарчук решили развестись спустя 25 лет совместной жизни. Расставание такой идеальной на первой взгляд пары стало для общественности большой неожиданностью. Однако еще больше публика удивилась тому, насколько тихо и мирно бывшим влюбленным удалось разойтись.

Последние годы многочисленные фанаты то и дело восхищались идиллией, которая царила между экс-супругами. Но недавно сказка рухнула, а мнение общественности изменилось. Неожиданно для всех Светлана Бондарчук захотела судиться с бывшим мужем и подала иск с требованием раздела совместно нажитого имущества.

Несколько дней скандал активно обсуждался в прессе, а публика строила догадки о причинах такого решения со стороны светской львицы. Ходили слухи, что Бондарчук могла пойти на крайние меры, потому что экс-супруг перестал выплачивать ей обещанные деньги. Но не успели фанаты докопаться до истины, как ситуация приняла новый неожиданный поворот.

Как стало известно сегодня, Светлана Бондарчук передумала судиться с Федором Бондарчуком. Журналистам удалось выяснить, что светская львица отозвала иск. Судя по всему, бывшие супруги решили не делить имущество, потому что им удалось прийти к компромиссу мирным путем. Хотя еще совсем недавно казалось, что между ними не все гладко. Ранее "Утро.ру" писало том, что Бондарчук взбесился из-за вопроса о суде с бывшей женой во время беседы с журналистами.