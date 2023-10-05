Кристина Орбакайте судится за гроши

На певицу подали в суд

У заслуженной артистки России Кристины Орбакайте в жизни началась черная полоса. Дочь Аллы Пугачевой попала в череду скандалов, связанных с судебными тяжбами. Теперь она судится за гроши.

На днях стало известно, что на Примадонну отечественной эстрады и ее наследницу подали в суд из-за недвижимости в Солнечногорске. Алла Пугачева после бегства в Израиль не смогла продать все свои владения.

Сосед знаменитостей потребовал от них снести пирс, который закрывает доступ к береговой линии. Однако для Кристины Орбакайте это не единственная проблема. Она получила еще один иск.

Сахалинский продюсер Николай Жданов настаивает, чтобы дочь Аллы Пугачевой вернула ему 321 тысячу рублей. Эта сумма была выплачена Кристине Орбакайте в качестве аванса за концерт, который в итоге не состоялся, уточняет телеграмм-канал SHOT.

Организатор арендовал площадку и начал продавать билеты, однако на фоне слухов о бегстве артистки из России концерт отменили. Продюсер потребовал вернуть деньги, которые для певицы с ее уровнем заработка, очевидно, являются грошами.

Однако Кристина Орбакайте отказалась возвращать аванс, заявив, что выступление сорвали сами организаторы. Первая инстанция поддержала наследницу Примадонны, однако организатор намерен идти до конца.