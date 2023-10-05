"Напоролся затылком": Худяков заявил о смерти Галкина*

Бывший депутат раскрыл детали

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ МАКСИМОМ АЛЕКСАНДРОВИЧЕМ ГАЛКИНЫМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА МАКСИМА АЛЕКСАНДРОВИЧА ГАЛКИНА



На днях в прессе всплыла новость, что народная артистка СССР Алла Пугачева будет похоронена в России на Кузьминском кладбище. Конечно, 74-летняя певица похоронила остатки своего рейтинга, сделав ряд русофобских заявлений, однако она еще жива и относительно здорова.

Журналисты сообщили о том, что после кончины Примадонну отечественной эстрады должны перевезти из Израиля на родину для траурной церемонии. На эту новость обратил внимание экс-депутат Роман Худяков.

Он удивился, почему многие россияне уверены, что Алла Пугачева умрет раньше своего мужа-иноагента Максима Галкина*. В своем телеграмм-канале политик отметил, что "бабушки", даже куря и выпивая, способны пережить многих молодых родственников.

Кроме того, народный избранник порассуждал на тему смерти Максима Галкина*. Он рассказал, как юморист может уйти из жизни. Политик пошутил, что трагедия может произойти во время концерта в Казахстане, который уже отменили.

"Например, хлебнул чайку в гримерной, там же напоролся затылком на ледоруб...", – заявил Роман Худяков.

При этом политик сыронизировал, что Алла Пугачева после смерти Максима Галкина* станет еще больше пить и курить, грустя по мужу.

*Признан иностранным агентом в РФ