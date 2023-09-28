"Как жить дальше": Ауг сошла с ума после бегства Пугачевой

Актриса тоже осудила СВО

Актриса тетра и кино Юлия Ауг приобрела широкую популярность после исполнения роли императрицы Елизаветы I в известном российском сериале. 53-летняя звезда, как оказалась, не только на сцене, но и в жизни обладает жестким характером.

Одна довольно резко и однозначно высказалась о специальной военной операции, раскритиковав решение главы государства. Артистка не постеснялась заявить о негативном отношении к Владимиру Путину. При этом она подчеркнула, что любит Россию, но осуждает российскую власть.

Народная артистка СССР Алла Пугачева, как известно, недовольна даже российским народом. Власть она тоже критиковала, правда, очень точечно. Примадонна устроила демарш против Минюста РФ, который признал иностранным агентом ее мужа.

Юлия Ауг, вероятно, берет пример со своей более взрослой и именитой коллеги. Она тоже покинула нашу страну и поселилась в Эстонии, откуда и восхваляет Аллу Пугачеву.

Она даже согласилась исполнить роль фанатки Примадонны в спектакле на Лазурном берегу. По сюжету Юлия Ауг в образе поклонницы сошла с ума, когда узнала о бегстве Аллы Пугачевой из России, и даже вообразила себя ею.

"А потом Пугачева уехала из России, и моя героиня не знает, как жить дальше", – рассказала о спектакле Юлия Ауг.

Представление "Айсберг" должно состояться в Каннах 28 сентября. Однако западный зритель давно негативно отнесся к идеи эстонского режиссера.