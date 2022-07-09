Артистка объяснила свои чувства к стране

Советская и российская актриса Юлия Ауг, которая запомнилась зрителю по своей роли императрицы Елизаветы I в сериале "Екатерина", не скрывает своего резкого отношения к российской спецоперации на Украине. Ходили слухи, что звезда покинула Москву, обосновавшись в Эстонии, однако она уверяет, все время, что она пишет о военных действиях, находится в столице.

В интервью "Абзацу" она заявила, что откуда пошли эти слухи не знает. При этом артистка отметила, что постоянно находится в разъездах – сейчас планирует полететь в Авиньон, оттуда в Тбилиси, а после снова в Москву.

Журналист Шахназаров говорил, что артистка якобы вернулась в Россию, поскольку в Эстонии много не заработаешь. Однако Ауг заявила, что российских денег она не получает – от силы что-то продюсирует на российском медиарынке.

В соцсетях она регулярно пишет свое мнение о политической жизни в стране и спецоперации на Украине, не скрывая, что против всего происходящего. Однако к России она относится с огромной любовью.

"Я не осуждаю Родину, я осуждаю власть. Родина и власть, это не равно", – отметила она.

В интервью зарубежной прессе она говорила, что многие россияне при этом стали жертвами "госпропаганды" и все жители страны несут ответственность за то, что "взрастили такого диктатора как Путин".