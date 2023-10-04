Бондарчук взбесился из-за вопроса о суде с бывшей женой

Бондарчук взбесился из-за вопроса о суде с бывшей женой
Федор Бондарчук. Фото: Petrov Sergey / news.ru / www.globallookpress.com
Был опубликован комментарий режиссера

Федор и Светлана Бондарчук развелись в 2016 году. Вскоре экс-супруги построили собственную личную жизнь, но, несмотря на это, им удалось сохранить нейтральные отношения. Долгое время их расставание считали образцовым и ставили в пример другим звездным парам. Однако с недавних пор мнение многих изменилось.

Как писало "Утро.ру" ранее, стало известно, что Светлана Бондарчук подала на бывшего мужа в суд. Отмечалось, что светская львица решила потребовать у режиссера раздела совместно нажитого имущества. Именно тогда народ начал задаваться вопросами, а действительно ли между звездами все так гладко, как казалось все это время.

Пока поклонники пары гадают, чем закончится разбирательство, и смогут ли бывшие супруги прийти к компромиссу, те продолжают хранить молчание. Однако избежать неудобных вопросов у них не всегда получается. Накануне один из них застал Федора Бондарчука врасплох на пресс-конференции, посвященной выходу фильма "Повелитель ветра".

Журналисты поинтересовались, что режиссер думает о ситуации с иском, который его экс-супруга подала незадолго до премьеры картины. Судя по реакции Бондарчука, он не ожидал услышать вопрос о суде при таких обстоятельствах и взбесился из-за него. Актер отказался комментировать его дела с бывшей женой.

"Вопрос ему (Федору Бондарчуку – Прим. ред.) не понравился", – уточнил источник.

Сложно сделать вывод, насколько сильно режиссера беспокоит происходящее. Однако во время конференции он четко дал понять, что ситуация никак не повлияет на прокат фильма. 

Фоторепортаж
Бондарчук заставил трепетать коллег по съемочной площадке
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Источник: 74.RU ✓ Надежный источник
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