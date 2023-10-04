Бондарчук взбесился из-за вопроса о суде с бывшей женой

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Федор и Светлана Бондарчук развелись в 2016 году. Вскоре экс-супруги построили собственную личную жизнь, но, несмотря на это, им удалось сохранить нейтральные отношения. Долгое время их расставание считали образцовым и ставили в пример другим звездным парам. Однако с недавних пор мнение многих изменилось.
Как писало "Утро.ру" ранее, стало известно, что Светлана Бондарчук подала на бывшего мужа в суд. Отмечалось, что светская львица решила потребовать у режиссера раздела совместно нажитого имущества. Именно тогда народ начал задаваться вопросами, а действительно ли между звездами все так гладко, как казалось все это время.
Пока поклонники пары гадают, чем закончится разбирательство, и смогут ли бывшие супруги прийти к компромиссу, те продолжают хранить молчание. Однако избежать неудобных вопросов у них не всегда получается. Накануне один из них застал Федора Бондарчука врасплох на пресс-конференции, посвященной выходу фильма "Повелитель ветра".
Журналисты поинтересовались, что режиссер думает о ситуации с иском, который его экс-супруга подала незадолго до премьеры картины. Судя по реакции Бондарчука, он не ожидал услышать вопрос о суде при таких обстоятельствах и взбесился из-за него. Актер отказался комментировать его дела с бывшей женой.
"Вопрос ему (Федору Бондарчуку – Прим. ред.) не понравился", – уточнил источник.
Сложно сделать вывод, насколько сильно режиссера беспокоит происходящее. Однако во время конференции он четко дал понять, что ситуация никак не повлияет на прокат фильма.
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