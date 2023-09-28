Названа вероятная причина развода Бондарчука и Андреевой

Пара сложно уживается друг с другом

Брак Паулины Андревой и Федора Бондарчука со стороны выглядит очень счастливым – супруг старается соответствовать красоте своей возлюбленной и продолжает смотреть на нее нежным взглядом, а она, в свою очередь, отвечает взаимностью. При этом о том, что проиходит за объективами камер они не распространяются, поэтому пара считается одной из самых закрытых в российском шоу-бизнесе.

Поскольку информации о личной жизни Бондарчук и Андреевой нет, сплетники то и дело сулят им скорый развод, рассказывая о неких проблемам во взаимоотношениях супругов. С ними солидарны астрологи, которые в один голос говорят, что совместимость у артистов и правда невысокая.

Специалист по Синастрической Астрологии Алина Сафронова утверждает, что браке знаменитостям приходится сложно из-за разных взглядов на жизнь и несовместимости в определении зон своего комфорта. Точек соприкосновения в быту у них почти и нет.

"Действия или поведение Федора Бондарчука ранит Паулину, с таким аспектом союз недолговечен", – назвала астролог вероятную причину развода звезд.

Однако она подчеркнула, что во многом их отношения держатся на сексуальном притяжении. И пока оно никуда не ушло.

Ранее тарологи рассказывали, с какими трудностями пришлось столкнуться Паулине Андреевой и Федору Бондарчуку в браке. По их словам, теплых чувств между супругами уже нет.