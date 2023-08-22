"Видеть не хочу!": ставшая мамой в 54 года Бондарчук взорвалась после насмешек

Бывшая модель резко отреагировала на критику в свой адрес

На днях бывшая модель и экс-супруга знаменитого российского режиссера Светлана Бондарчук объявила о рождении третьего ребенка спустя полгода после появления малыша на свет. Поклонники до сих пор поздравляют звезду с пополнением, но активизировались и хейтеры.

Кажется, все злопыхатели перешли со страницы недавно родившей телеведущей Ольги Орловой в аккаунт Бондарчук. Многие критикуют 54-летнюю Светлану за то, что она якобы уже оставляет малыша без своего внимания. Такие домыслы основаны на свежих снимках экс-модели в Сети. Телезвезда показала, как отдыхает, но на фото предстала одна.

"Фото с малышом выставила разок и хватит. Наигралась", "Зачем заводить ребенка? Чтобы просто был?", "Неужели вы годовалого ребенка таскаете по бесконечным вояжем?", – смеются и возмущаются интернет-пользователи.

Светлане настолько надоели критики, что она, можно сказать, взорвалась. Она была вынуждена ввести на своей странице в популярной соцсети правило – никаких осуждений. "У себя на странице я это видеть не хочу", – написала знаменитость. Оставивший едкий комментарий пользователь будет заблокирован, пообещала телезвезда. Фанаты поддержали ее в борьбе со злопыхателями.

Ранее Светлана Бондарчук поблагодарила поклонников за поздравления, которые они оставили ей после объявления о рождении малыша. Слова звезды приводило "Утро.ру".