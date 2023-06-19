Постельное фото Светланы Бондарчук слили в Сеть - откровенный снимок

Красота модели поразила публику

Знаменитая модель и телеведущая Светлана Бондарчук очень внимательно следит за состоянием своей внешности, поэтому даже на шестом десятке поражает публику девичьей красотой. У звезды нет ни грамма лишнего веса, сияющая кожа и ухоженные волосы давно стали предметом зависти молодых девушек.



Публику весьма порадовало появление в социальных сетях откровенной фотографии Светланы. Объектив фотокамеры запечатлел момент, когда бывшая жена знаменитого режиссера Федора Бондарчука находилась в постели.



Красотка была одета в стильную сорочку изумрудного цвета. Ночной костюм знаменитости привлек внимание подписчиков. Телеведущая забралась на кровать с ногами и удобно разместилась на постели, выставив вперед красивые коленки. Цветущий внешний вид звезды порадовал народ.





Постельная фотография Светланы Бондарчук произвела настоящий фурор в социальных сетях. В комментариях люди отмечают, что артистка выглядит просто великолепно и продолжает радовать народ аппетитным, подтянутым телом.

