Постельное фото Светланы Бондарчук слили в Сеть - откровенный снимок

Постельное фото Светланы Бондарчук слили в Сеть - откровенный снимок
Светлана Бондарчук. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Красота модели поразила публику

Знаменитая модель и телеведущая Светлана Бондарчук очень внимательно следит за состоянием своей внешности, поэтому даже на шестом десятке поражает публику девичьей красотой. У звезды нет ни грамма лишнего веса, сияющая кожа и ухоженные волосы давно стали предметом зависти молодых девушек.

Публику весьма порадовало появление в социальных сетях откровенной фотографии Светланы. Объектив фотокамеры запечатлел момент, когда бывшая жена знаменитого режиссера Федора Бондарчука находилась в постели.

Красотка была одета в стильную сорочку изумрудного цвета. Ночной костюм знаменитости привлек внимание подписчиков. Телеведущая забралась на кровать с ногами и удобно разместилась на постели, выставив вперед красивые коленки. Цветущий внешний вид звезды порадовал народ.

Фото: соцсети

Постельная фотография Светланы Бондарчук произвела настоящий фурор в социальных сетях. В комментариях люди отмечают, что артистка выглядит просто великолепно и продолжает радовать народ аппетитным, подтянутым телом.

Источник: Экспресс газета ✓ Надежный источник
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