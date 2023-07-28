"Словно 20 лет": Бондарчук в крошечном бикини показала прелести

"Словно 20 лет": Бондарчук в крошечном бикини показала прелести
Светлана Бондарчук. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Женщина даст фору любой юной красотке

Фразу "сзади пионерка, спереди пенсионерка" можно адресовать многим женщинам, как и причастным к миру шоу-бизнеса, так и существующим вне его пределов. Однако, к бывшей жене Федора Бондарчука этот фразеологизм не относится точно.

Ведь Светлана со всех ракурсов выглядит отлично и не стесняется это демонстрировать. Вот и сейчас в своем личном блоге женщина поделилась снимками с пляжа.

На фотографиях Светлана Бондарчук сидит на песке. Благодаря крошечному бикини изумрудного цвета она показала все свои достоинства. А это: точеные руки, плоский подтянутый живот, а также высокая грудь, которой мало кто в 54 года может похвастаться.

Сразу заметно то, что блондинка идет бок о бок со спортом уже много лет: с детства занималась фехтованием и даже получила звание к.м.с. в этой дисциплине. Уже во взрослом возрасте она перешла на йогу и пилатес, которым увлекаются практически все столичные модницы.

Светлана Бондарчук. Фото: соцсети

Эликсир молодости Светланы Бондарчук может заключаться еще и в том, что она уже много лет следит за своим питанием: сказывается модельное прошлое. Не ест она сладости и выпечку, молочные продукты. Вместо них налегает на рыбу, зелень и овощи.

"Словно 20 лет", "Фигура – огонь", – хвалят подписчики фигуру Светланы.

К слову, фигура может стать не только поводом для комплиментов, но и для скандала. Именно по этой причине Виктория Боня и поругалась с бывшей женой одного из российских футболистов Аланой Мамаевой.

Источник: Teleprogramma.pro ✓ Надежный источник
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