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Бывшая супруга знаменитого российского режиссера Федора Бондарчука Светлана для многих является эталоном женской красоты. В 53 года знаменитость выглядит сногсшибательно: длинные стройные ноги, аппетитная грудь, подтянутый пресс, – все это сводит с ума представителей мужского пола.
Даже на шестом десятке Светлана остается роскошной моделью. Как известно, Бондарчук начинала свой путь к знаменитости именно с профессии манекенщицы. Сегодня Светлана также выглядит просто замечательно, что она с радостью продемонстрировала во время новой фотосессии.
Звезда выложила видеоролик, на который попали приготовления к съемкам. Красотка позирует перед оператором в экстремально коротком черном платье с максимально глубоким декольте. Светлана продемонстрировала длинные стройные ножки и соблазнительный разрез, благодаря глубине которого прекрасно видно грудь знаменитости.
Поклонники прибывают в восторге: такой цветущий вид в 53 года действительно восхищает. Впрочем, сама Бондарчук не скрывает, что активно пользуется услугами косметологов и не стесняется делать уколы красоты для того, чтобы продлить свою молодость.
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