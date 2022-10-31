53-летняя красотка выглядит потрясающе

Бывшая супруга знаменитого российского режиссера Федора Бондарчука Светлана для многих является эталоном женской красоты. В 53 года знаменитость выглядит сногсшибательно: длинные стройные ноги, аппетитная грудь, подтянутый пресс, – все это сводит с ума представителей мужского пола.



Даже на шестом десятке Светлана остается роскошной моделью. Как известно, Бондарчук начинала свой путь к знаменитости именно с профессии манекенщицы. Сегодня Светлана также выглядит просто замечательно, что она с радостью продемонстрировала во время новой фотосессии.

Звезда выложила видеоролик, на который попали приготовления к съемкам. Красотка позирует перед оператором в экстремально коротком черном платье с максимально глубоким декольте. Светлана продемонстрировала длинные стройные ножки и соблазнительный разрез, благодаря глубине которого прекрасно видно грудь знаменитости.

Поклонники прибывают в восторге: такой цветущий вид в 53 года действительно восхищает. Впрочем, сама Бондарчук не скрывает, что активно пользуется услугами косметологов и не стесняется делать уколы красоты для того, чтобы продлить свою молодость.