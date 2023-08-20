"Не без ложки дегтя": ставшая мамой в 54 года Бондарчук сделала заявление

Актриса вышла на связь после новости о рождении сына

Вот уже несколько дней многочисленные поклонники не перестают поздравлять Светлану Бондарчук с важным событием. 15 августа светская львица неожиданно сообщила, что стала мамой в третий раз. Оказалось, малыш появился на свет еще полгода назад, но все это время телеведущая, ее семья и окружение держали эту радостную новость в тайне.

Теперь же, когда о рождении ребенка наконец стало известно, публика может как следует порадоваться за знаменитость. Впрочем, среди поздравлений на странице многодетной мамы можно найти и горстку негативных комментариев. Накануне Бондарчук решила прокомментировать ситуацию и сделала объявление в своем блоге.

Светлана посвятила новый пост всем, кто одарил ее вниманием по случаю рождения сына. Тех, кто был за нее искренне счастлив, звезда от всей души поблагодарила. Их, как отметила светская львица, оказалось большинство. Не забыла Бондарчук и про тех, кто решил ее уколоть и задать бестактные вопросы, желая выведать детали рождения малыша. Блондинка не стала ругать хейтеров, а лишь пожелала им гармонии.

"Конечно, без ложки дегтя не обошлось, но приятно, что бестактных комментариев было буквально несколько – на фоне сообщений с позитивным посылом они совершенно терялись", – написала Светлана Бондарчук.

Ранее "Утро.ру" писало, что Бондарчук в крошечном бикини показала прелести. В своем личном блоге телеведущая поделилась снимками с пляжа.