Появились подробности развода Бондарчука и Андреевой

Появились подробности развода Бондарчука и Андреевой
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Супруги сильно охладели друг к другу

Накануне, 8 февраля, впервые за долгое время Федор Бондарчук появился на светском мероприятии. Он прибыл на премьеру сериала "Фишер" в одиночестве, что породило слухи о разладе в его отношениях с супругой. Вместо Паулины Андреевой компанию ему составила Анна Михалкова.

Журналисты напомнили, что о Бондарчуке ничего не слышали последние пять месяцев. Об Андреевой еще больше – в последний раз ее видели в Стамбуле во время встречи с Чубайсом. Ходят слухи, что о разводе супругов сейчас речи не идет – якобы артистка не хочет тратить время на вечеринки, предпочитая заниматься сыном и своей работой. Но в окружении звезд знают, что подробности их совместной жизни вряд ли могут просочиться в прессу, поскольку пара является одной из самых закрытых в шоу-бизнесе.

Дать ответ на то, что в действительности проиходит в отношениях Бондарчука и Андревой, решила таролог Галина Янко. Она уверена, что брак артистов в последнее время дал серьезную трещину. 

"Отношения между супругами очень охладели. Пока они еще вместе, но большого и теплого чувства уже нет", – заявляет специалист.

По ее словам, сейчас супруги сохраняют брак исключительно ради ребенка. Но в ближайшее время все рухнет, поскольку в жизни Бондарчука появится новая женщина – произойдет это примерно через два года, а пока режиссер не будет спешить подавать на развод.

Источник: Life
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