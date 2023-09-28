Почему экс-супруга решила засудить Бондарчука спустя семь лет после развода

Бывшую жену могли "обделить"

Светлана Рудская решила через семь лет после развода с Федором Бондарчуком подать иск в суд на бывшего супруга, потребовав раздела совместно нажитого имущества. Юрист Александр Карабанов не исключает, что женщина решила поделить бизнес режиссера.

После развода у Федора остался загородный дом. Все это время женщина не предъявляла никаких претензий – вплоть до иска. Однако такая практика имеет место быть: часто экс-супруги начинают выяснить отношения в суде через 5-10 лет после развода. Нельзя исключать, что Бондарчук мог нарушить права бывшей супруги и та решила подать иск, о котором писало "Утро" ранее.

Однако за Светланой осталась шикарная квартира на Патриарших прудах, где она живет и поныне. Тем не менее, к совместно нажитому имуществу относятся и бизнесы партнеров в период брачных отношений.

"Кроме того, сокрытие активов на момент брака также может послужить причиной для подачи иска. Конечно, между ними могло быть заключено джентльменское соглашение, и, скорее всего, так и было, но потом один из супругов передумал – он имеет на это право – посчитал, что условия нечестные для него и решил их пересчитать", – высказался юрист.