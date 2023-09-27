Бондарчук выступит в суде против бывшей жены

Бывшая решила делить с режиссером имущество

Российская модель и телеведущая Светлана Бондарчук (Рудская) решила судиться с бывшим супругом – иск на Федора уже зарегистрирован в одном из районных судов столицы.

Оказывается, ныне иск рассматривает судья. Сам предмет спора заключается в разделе имущества, нажитого бывшей парой во время брака. Что именно хочет вытребовать от режиссера Светлана – пока непонятно. Иных деталей в этой истории еще нет, да и ни ведущая, ни режиссер пока что не спешат давать комментарии.

Светлана родила Федору двоих детей – Сергея и Варвару.

У Федора все еще остается нерешенной проблема с его киношколой, которая задолжала коммунальным службам сумму, близкую к 500 тыс. рублей. Организация была учреждена Бондарчуком и посвящена в память его покойному отцу. Фирма несет убытки: чистая прибыль составила за год лишь 6,5 миллиона рублей.