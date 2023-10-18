Осудивший СВО Белый обрушился с критикой на власти Израиля

Осудивший СВО Белый обрушился с критикой на власти Израиля
Анатолий Белый. Фото: Ekaterina Tsvetkova / Global Look Press / www.globallookpress.com
Актер сделал заявление

Сбежавший в Израиль актер театра и кино Анатолий Белый не только осудил решение главы нашего государства о начале специальной военной операции, но и демонстративно поддержал преступный киевский режим. В отличии от своих коллег, артист никогда не отличался "миролюбивыми" взглядами.

Более того, он развязал целую кампанию против российских звезд, сорвав выступление театра "Ленком" на Святой земле. Правда, ему самому публичная травля коллег никак не помогла состояться. Анатолий Белый как не был актуален для западного зрителя, так и не стал. Его выступления повсеместно отменяют в Европе.

Зато артист нашел себе занятие по душе. После эскалации исторического конфликта между Палестиной и Израилем он занялся волонтерской работой. Идеальный выход, чтобы не идти на фронт добровольцем, хотя год назад звезда грозилась отправить в армию сына.

Наследнику Анатолия Белого всего 16 лет, поэтому папа может делать любые заявления, а реальная мобилизация ребенку не грозит. Зато актер изменил свою риторику от просто поддержки Израиля до параллельной критики властей.

"Мы всерьез обсуждали возможность удара по Ирану, но трое суток не могли справиться с двумя тысячами боевиков", – раздраженно заявил Анатолий Белый.

По его словам, израильтяне поверили в несокрушимость своей армии, однако вся мощь страны была всего лишь "карточным домиком". Звезда уверена, что Израиль оказался на "страшной развилке" и теперь должен "сломать проклятые грабли истории".

Источник: StarHit ✓ Надежный источник
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