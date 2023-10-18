Защищать Израиль с оружием вместо Макаревича* будет его жена

Музыкант восхитился боевыми навыками супруги

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ АНДРЕЕМ ВАДИМОВИЧЕМ МАКАРЕВИЧЕМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА АНДРЕЯ ВАДИМОВИЧА МАКАРЕВИЧА



Народный артист России Андрей Макаревич* за 69 лет жизни был женат четыре раза. Его крайней, а может и последней избранницей стала израильский фотограф украинского происхождения Эйнат Кляйн (настоящее имя – Инна Калинина). Примечательно, что супруга звезды младше него на 30 с лишним лет. В марте прошлого года у пары родился сын Эйтан.

Некоторые эксперты полагают, что именно появление наследника вынудило лидера группы "Машина времени" перебраться в Израиль, а начало СВО – это всего лишь совпадение. Так или иначе, Андрей Макаревич* еще несколько лет назад приобрел элитную недвижимость на побережье города Нетания.

После начала специальной военной операции рокер высказался против решения президента России, а вот позиция премьер-министра Израиля, объявившего в стране состояние войны и приказавшего начать бомбардировки в Секторе Газа после атаки боевиков ХАМАС, артиста нисколько не смутила.

Обострение палестино-израильского конфликта Андрей Макаревич* не застал – он был на гастролях в Европе, которые не посчитал нужным прервать. Отыграв концерты и заработав гонорары, певец объявил о возвращении в Израиль. Он также признался, что хорошо стреляет, хотя оружие ему давать якобы не хотят.

Видимо, защищать Израиль с оружием в случае необходимости вместо музыканта будет его молодая жена. Андрей Макаревич*, по данным телеграмм-канала "НеМалахов", восхитился боевыми навыками супруги, отметив, что она расхаживает по улицам Израиля с пистолетом.

*Признан иноагентом в РФ