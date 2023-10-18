Защищать Израиль с оружием вместо Макаревича* будет его жена

Защищать Израиль с оружием вместо Макаревича* будет его жена
Андрей Макаревич. Фото: Aleksey Smyshlyaev / Global Look Press / www.globallookpress.com
Музыкант восхитился боевыми навыками супруги

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ АНДРЕЕМ ВАДИМОВИЧЕМ МАКАРЕВИЧЕМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА АНДРЕЯ ВАДИМОВИЧА МАКАРЕВИЧА 

Народный артист России Андрей Макаревич* за 69 лет жизни был женат четыре раза. Его крайней, а может и последней избранницей стала израильский фотограф украинского происхождения Эйнат Кляйн (настоящее имя – Инна Калинина). Примечательно, что супруга звезды младше него на 30 с лишним лет. В марте прошлого года у пары родился сын Эйтан.

Некоторые эксперты полагают, что именно появление наследника вынудило лидера группы "Машина времени" перебраться в Израиль, а начало СВО – это всего лишь совпадение. Так или иначе, Андрей Макаревич* еще несколько лет назад приобрел элитную недвижимость на побережье города Нетания.

После начала специальной военной операции рокер высказался против решения президента России, а вот позиция премьер-министра Израиля, объявившего в стране состояние войны и приказавшего начать бомбардировки в Секторе Газа после атаки боевиков ХАМАС, артиста нисколько не смутила.

Обострение палестино-израильского конфликта Андрей Макаревич* не застал – он был на гастролях в Европе, которые не посчитал нужным прервать. Отыграв концерты и заработав гонорары, певец объявил о возвращении в Израиль. Он также признался, что хорошо стреляет, хотя оружие ему давать якобы не хотят.

Видимо, защищать Израиль с оружием в случае необходимости вместо музыканта будет его молодая жена. Андрей Макаревич*, по данным телеграмм-канала "НеМалахов", восхитился боевыми навыками супруги, отметив, что она расхаживает по улицам Израиля с пистолетом.

*Признан иноагентом в РФ

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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