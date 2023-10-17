Эмигрировавшая в Израиль Саша Савельева вышла на связь из-под обстрелов

Певица вынуждена прятаться в бомбоубежище

Бывшая солистка группы "Фабрика" Саша Савельева эмигрировала в Израиль еще 14 лет назад. Там она проживает вместе с супругом, актером театра и кино Кириллом Сафоновым. Пара воспитывает четырехлетнего сына Леона.

На самом деле звездному семейству долгое время приходилась жить на две страны. Окончательно они покинули Россию в 2022 году, после начала специальной военной операции. При этом и Саша Савельева, и Кирилл Сафонов воздержались от резких заявлений.

В Израиле артисты поселились в Ашкелоне, который находится неподалеку от Сектора Газа. После эскалации конфликта с Палестиной город фактически оказался на рубеже фронтов и неоднократно подвергался массированному ракетному обстрелу.

Саша Савельева вместе с супругом и наследником была вынуждена прятаться в бомбоубежище. Боевые действия продолжаются до сих пор. На Святой земле объявлено состояние войны. Однако певица нашла в себе силы и вышла на связь.

Она обратилась к поклонникам через социальные сети. Артистка подчеркнула, что продолжает жить, заниматься семьей и творчеством, несмотря на страх. Кроме того, певица пожелала стойкости народу Израиля.

"Делаю хоть что-то из рутины – это успокаивает и дает ощущение земли под ногами", – отметила Саша Савельева.

Отметим, что сегодня в Израиле проживает немало отечественных звезд. К примеру, Алла Пугачева также была вынуждена прятать детей в бункере после того, как Тель-Авив и его пригороды подверглись обстрелу.