Эмигрировавшая в Израиль Саша Савельева вышла на связь из-под обстрелов

Эмигрировавшая в Израиль Саша Савельева вышла на связь из-под обстрелов
Саша Савельева. Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press / www.globallookpress.com
Певица вынуждена прятаться в бомбоубежище

Бывшая солистка группы "Фабрика" Саша Савельева эмигрировала в Израиль еще 14 лет назад. Там она проживает вместе с супругом, актером театра и кино Кириллом Сафоновым. Пара воспитывает четырехлетнего сына Леона.

На самом деле звездному семейству долгое время приходилась жить на две страны. Окончательно они покинули Россию в 2022 году, после начала специальной военной операции. При этом и Саша Савельева, и Кирилл Сафонов воздержались от резких заявлений.

В Израиле артисты поселились в Ашкелоне, который находится неподалеку от Сектора Газа. После эскалации конфликта с Палестиной город фактически оказался на рубеже фронтов и неоднократно подвергался массированному ракетному обстрелу.

Саша Савельева вместе с супругом и наследником была вынуждена прятаться в бомбоубежище. Боевые действия продолжаются до сих пор. На Святой земле объявлено состояние войны. Однако певица нашла в себе силы и вышла на связь.

Она обратилась к поклонникам через социальные сети. Артистка подчеркнула, что продолжает жить, заниматься семьей и творчеством, несмотря на страх. Кроме того, певица пожелала стойкости народу Израиля.

"Делаю хоть что-то из рутины – это успокаивает и дает ощущение земли под ногами", – отметила Саша Савельева.

Отметим, что сегодня в Израиле проживает немало отечественных звезд. К примеру, Алла Пугачева также была вынуждена прятать детей в бункере после того, как Тель-Авив и его пригороды подверглись обстрелу.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
По теме

Россия мощно врезала обнаглевшей Японии: введен запрет

Москва пошла по стопам Китая

После презентации новых купюр в России разразился громкий скандал

На изображениях нашли "ужасную ошибку"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей