В России назвали число пропавших после атаки ХАМАС в Израиле граждан

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Число россиян, пропавших после обострения конфликта на Ближнем Востоке, выросло до девяти. Ранее сообщалось лишь о восьми пропавших гражданах.
По словам посла РФ в Израиле Анатолия Викторова, известно всего о шестнадцати погибших россиянах. Одна из жертв с российского-израильским гражданством фигурирует в списке заложников боевиков ХАМАС, уточняет МИР24.
До этого боевики выражали готовность к обмену заложников на заключенных в Израиле палестинцев.
Олег Газманов в шутку называет себя "кавалером всех санкций". Впервые они были наложены на него в 2014 году, и с тех пор для трех десятков стран артист якобы представляет угрозу. Судьбой иностранной недвижимости у артиста поинтересовался корреспондент "Утро.ру".
В МИД заявили о полной деградации политического класса в Европе