В России назвали число пропавших после атаки ХАМАС в Израиле граждан

Количество пропавших растет

Число россиян, пропавших после обострения конфликта на Ближнем Востоке, выросло до девяти. Ранее сообщалось лишь о восьми пропавших гражданах.

По словам посла РФ в Израиле Анатолия Викторова, известно всего о шестнадцати погибших россиянах. Одна из жертв с российского-израильским гражданством фигурирует в списке заложников боевиков ХАМАС, уточняет МИР24.

До этого боевики выражали готовность к обмену заложников на заключенных в Израиле палестинцев.