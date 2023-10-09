Эмигрировавшая звезда "Фабрики звезд" вынуждена спасаться от обстрелов

Эмигрировавшая звезда "Фабрики звезд" вынуждена спасаться от обстрелов
Саша Савельева. Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press globallookpress.com/
Саша Савельева прячется в бомбоубежище вместе с четырехлетним сыном Леоном

Бывшая солистка девичьей  группы "Фабрика" Саша Савельева 14 лет живет в Израиле с мужем, актером Кириллом Сафроновым, и четырехлетним сыном Леоном.

Поначалу девушке сложно было прижиться в новом месте: все-таки другая страна, другой язык, другие правила. Но постепенно она обвыклась и даже начала находить плюсы в новой жизни. Сейчас Савельева твердо уверена, что Израиль – идеальное место для счастливой жизни ее семьи.

На новом месте артистка продолжила заниматься музыкой. Хоть у нее и не сложилось яркой карьеры после ухода из группы "Фабрика", Саша не бросила карьеру певицы и музыку. Артистка признается, что сегодня для нее музыка – это скорее саморазвитие и удовольствие.

Однако несколько дней назад в Израиле стало неспокойно. Постоянные обстрелы, нападения террористов, боевые действия. Саше вдвойне тяжело, ведь на ее ответственности жизнь малыша Леона.

Однако артистка не унывает и пишет, что несмотря на сложные времена, выдавшиеся сейчас, она старается не бояться без причины и на период обстрелов дисциплинированно прячется в заранее оборудованных укрытиях, пишут СМИ.

"Сегодня день тяжелый. Но для детей создаем ощущение безопасности и защиты. Паника точно не лучший вариант. Трезвая голова, бдительность и осторожность. Израилю сил", – написала на своей странице Савельева.


Напомним, что недавно бывшая солистка "Фабрики" призналась, что уехала в Израиль в погоне за красотой и молодостью.

Источник: BIMRU ✓ Надежный источник
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