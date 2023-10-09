В Кремле сделали заявление об улетевших в Израиль российских звездах

В Кремле сделали заявление об улетевших в Израиль российских звездах
Дмитрий Песков. Фото: Petrov Sergey/www.globallookpress.com
Москва примет всех

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил журналистам на вопрос о наличии каких-либо угроз для релокантов-россиян, желающих вернуться в Россию домой из-за происходящих в Израиле событий. Госслужащий подчеркнул, что Родина в принципе не может выступать с угрозами в отношении своих граждан.

Между тем, отметил Песков, россиян полно и в других странах мира – не только в Израиле.

В Кремле, однако, не стали отвечать на вопрос о предполагаемом возвращении экс-руководителя "Роснано" Анатолия Чубайса, который улетел в Израиль еще в 2022 году – Песков указал, что имел в виду абсолютно всех граждан Российской Федерации.

"Здесь можно сказать только это", – высказался пресс-секретарь президента страны.

Напомним, 7 октября Израиль был обстрелян ракетами из сектора Газа, после этого многочисленные мобильные группы из движения ХАМАС атаковали южные, а затем и центральные регионы страны.

Ранее мы рассказывали, кто из российских звезд переехал в Израиль.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
По теме

В США трубят тревогу из-за катастрофической угрозы для Киева: "С обеих сторон"

Украина может стать отыгранной картой

Узнали спустя несколько дней: умерла знаменитая российская актриса

Звезды не стало на 55-м году

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей