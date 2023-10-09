В Кремле сделали заявление об улетевших в Израиль российских звездах

Москва примет всех

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил журналистам на вопрос о наличии каких-либо угроз для релокантов-россиян, желающих вернуться в Россию домой из-за происходящих в Израиле событий. Госслужащий подчеркнул, что Родина в принципе не может выступать с угрозами в отношении своих граждан.

Между тем, отметил Песков, россиян полно и в других странах мира – не только в Израиле.

В Кремле, однако, не стали отвечать на вопрос о предполагаемом возвращении экс-руководителя "Роснано" Анатолия Чубайса, который улетел в Израиль еще в 2022 году – Песков указал, что имел в виду абсолютно всех граждан Российской Федерации.

"Здесь можно сказать только это", – высказался пресс-секретарь президента страны.

Напомним, 7 октября Израиль был обстрелян ракетами из сектора Газа, после этого многочисленные мобильные группы из движения ХАМАС атаковали южные, а затем и центральные регионы страны.

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