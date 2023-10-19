Раскрыта правда о скандале с Пугачевой на похоронах Юдашкина

Многие не общались с артисткой во время церемонии

Дочь Валентина Юдашкина Галина впервые рассказала о том, как пережила смерть любимого отца. Знаменитый модельер скончался после долгой борьбы с онкологией в мае этого года. Ему было 59 лет.

Новая глава модного дома Юдашкина, едва сдерживая слезы, заявила, что эти четыре месяца она проживала крайне трудно, поскольку до этого никогда не теряла такого близкого и любимого человека. Отец ушел внезапно, поскольку до этого у него было улучшение состояния. Галина полагает, что врачи могли попросту что-то недосмотреть или недобследовать.

На похороны модельера приехала почти вся Москва. Как известно, его очень любили в светской тусовке, но некоторых знаменитостей, которые были близки с ним при жизни, на церемонии замечено не было. Как объяснила его дочь, это был период отпусков, поэтому кто мог, тот и долетел. Обиду отсутствующих семья не держит.

Самым громким событием стало появление Аллы Пугачевой, которая прилетела в Москву из Израиля. Тогда журналисты обратили внимание, что никто из гостей не подходил к артистке и не поддерживал в трудный момент. Поговаривали, что это произошло из-за всех скандалов вокруг звезды. Однако Юдашкина уверяет, что это не так.

"Обстановка не располагала к поговорить, рассказать, как у тебя дела. Все были в состоянии, в котором обычно люди бывают на похоронах. Поэтому она была просто в себе, люди понимали, что сейчас просто лучше не подходить, потому что это не тот момент, а не потому что с ней с ней специально кто-то принципиально не здоровался",

– раскрыла правду о скандале с Пугачевой на похоронах дочь Юдашкина.

Ранее стало известно, что вдова улетела из России после погребения модельера.