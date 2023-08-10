Вдова Юдашкина нашла утешение в США

Женщина улетела из России вместе с дочерью

Российский модельер Валентин Юдашкин умер 2 мая 2023 года на 60-м году жизни. С 2016 года он и его боролся с онкологией. Супруга Марина Юдашкина всячески поддерживала его и помогала продолжать вести активную творческую жизнь.



За два дня до смерти Валентин Юдашкин был госпитализирован, ему резко стало плохо. На этот раз врачи уже не смогли ничем помочь.

64-летняя вдова Валентина Юдашкина Марина не ушла в себя и не замкнулась. Она продолжила вести обычную жизнь, а недавно решила отдохнуть после смерти супруга и окончательно прийти в себя. Для этого она захотела сменить обстановку и отправилась в США.

Вместе с дочерью Галиной вдова Юдашкина отправилась в Майами. Кадры с отдыха она опубликовала в своем аккаунте. На фото вдова Юдашкина предстала в элегантном синем платье и жемчужном ожерелье.

Однако нашлись и те, кто не обрадовался отдыху вдовы Юдашкина и ее хорошему внешнему виду.

"Валя заработал денежки, а они теперь транжирят"; "Жизнь продолжается", – написали поклонники.

Поклонники отметили, что вдова Юдашкина отлично выглядит. Судя по всему, отдых пошел ей на пользу. Кроме того, многие отметили, что Марина Юдашкина словно помолодела.

Ранее "Утро.ру" писало о том, что полуобнаженная вдова Юдашкина в красном бикини произвела фурор.