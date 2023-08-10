Вдова Юдашкина нашла утешение в США

Вдова Юдашкина нашла утешение в США
Валентин Юдашкин с женой. Фото: Vadim Tarakanov/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Женщина улетела из России вместе с дочерью

Российский модельер Валентин Юдашкин умер 2 мая 2023 года на 60-м году жизни. С 2016 года он и его боролся с онкологией. Супруга Марина Юдашкина всячески поддерживала его и помогала продолжать вести активную творческую жизнь. 

За два дня до смерти Валентин Юдашкин был госпитализирован, ему резко стало плохо. На этот раз врачи уже не смогли ничем помочь. 

64-летняя вдова Валентина Юдашкина Марина не ушла в себя и не замкнулась. Она продолжила вести обычную жизнь, а недавно решила отдохнуть после смерти супруга и окончательно прийти в себя. Для этого она захотела сменить обстановку и отправилась в США.

Вместе с дочерью Галиной вдова Юдашкина отправилась в Майами. Кадры с отдыха она опубликовала в своем аккаунте. На фото вдова Юдашкина предстала в элегантном синем платье и жемчужном ожерелье.

Однако нашлись и те, кто не обрадовался отдыху вдовы Юдашкина и ее хорошему внешнему виду. 

"Валя заработал денежки, а они теперь транжирят"; "Жизнь продолжается", – написали поклонники. 

Поклонники отметили, что вдова Юдашкина отлично выглядит. Судя по всему, отдых пошел ей на пользу. Кроме того, многие отметили, что Марина Юдашкина словно помолодела.

Марина Юдашкина. Фото: соцсети

Ранее "Утро.ру" писало о том, что полуобнаженная вдова Юдашкина в красном бикини произвела фурор. 

Источник: "Утро.ру" ✓ Надежный источник
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