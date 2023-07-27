Какой совет Юдашкина перевернул жизнь Королевой

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Многие часто смеются над тем, как наряжается Наташа Королева. Претензии публики заключаются в том, что она выбирает слишком яркие цвета, слишком активные узоры. Что же до сочетания предметов образа между собой – это, скорее, не эклектика или фьюжн, но, по мнению некоторых, полнейший китч.
При этом при подборе гардероба певица, как призналась, соблюдает наказ покойного Валентина Юдашкина. Этот совет перевернул жизнь Королевой и оказал большое влияние на ее карьеру.
Оказывается, в бутик дизайнера Наташу Королеву привел еще Игорь Николаев. Сделал он это для того, чтобы девушка подобрала себе несколько сценических нарядов. Вышедший к ним Валентин обратился к Наталье и произнес роковые слова.
"Публика воспринимает тебя не как диву, а как свою. У тебя сценический образ "девчонка с нашего двора". А во дворе люди не одеваются от-кутюр. Всегда это помни! И, если не хочешь терять свою аудиторию, в одежде все-таки будь поближе к народу", – вспомнила Наташа Королева совет маэстро.
Именно поэтому певица, которая даже по образованию "эстрадный эксцентрик", дает себе дорого и ярко раскрыться лишь на сцене. В жизни же она останавливает себя и старается выбирать максимально бюджетные образы.
Валентин Юдашкин, скончавшийся в начале мая после продолжительной болезни, собрал на своих похоронах множество звезд, в том числе Аллу Пугачеву и Александра Буйнова. Последний, кстати, как уже писали на Утро.ру, уверен, что артистка обязательно вернется жить в Россию. С мнением этим согласны многие.
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