Помощница Пугачевой отреагировала на слухи о возвращении певицы в Россию

Помощница Пугачевой отреагировала на слухи о возвращении певицы в Россию
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Слухи опередили время и намерения звезд

Уже полтора года Алла Пугачева живет за границей. Певица вместе с мужем и детьми обосновалась в Израиле. За это время артистка дважды приезжала на родину: чтобы решить вопрос с документами и на похороны модельера Валентина Юдашкина.

Друг и бывший стилист певицы Джордж Ровалс в недавней беседе с журналистами объявил о возвращении Аллы Борисовны в Россию. "Вернется и даст по морде тем, кто заслуживает", – рассказал он. Мол, Пугачева не может жить без сцены, поэтому якобы мечтает о жизни в родной стране. Мужчина полагает, что артистка хочет устроить шоу в России.

Джордж рассказал, что переписывается с певицей. В личных сообщениях певица просит друга не торопить ее и напоминает: всему свое время. 

Интересно, что помощница Аллы Борисовны Елена Чупракова не знает, кто такой Ровалс. Она рассказала "Абзацу", что певица пока не собирается прилетать на родину. Также ничего неизвестно о творческих планах артистки. Чупракова лишь успокоила фанатов, которые переживают за здоровье Пугачевой. "Нормально себя чувствует", – сообщила Елена. 

Ранее Джорж Ровалс раскрыл пикантные подробности брака Аллы Пугачевой и Филиппа Киркорова. Слова бывшего стилиста артистки приводило "Утро.ру". 

Источник: PROZVEZD ✓ Надежный источник
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