"Была скупа": Резник назвал скверную черту Пугачевой

Певица бывала не самой приятной в общении

После начала спецоперации певица Алла Пугачева покинула Россию и раскритиковала действия властей и граждан страны. Артистка обосновалась вместе с семьей в Израиле, откуда периодически делает нелицеприятные выпады в адрес россиян. Одной из хамских выходок Пугачевой считают ее высказывание о том, что россияне якобы "были холопами, стали рабами". После этого многие поклонники и коллеги по шоу-бизнесу отвернулись от звезды и пересмотрели свое отношение к ней. Можно сказать, что артистка показала свое истинное лицо.

Поэт Илья Резник был одним из друзей Аллы Пугачевой до определенного момента. Коллеги сотрудничали, он писал для нее песни, ставшие хитами. Среди них "Старинные часы", "Три счастливых дня", "Делу время" и другие. Примадонна тоже всегда ценила Резника и считала его близким другом. Но сегодня поэт-песеник открыто говорит о ее недостатках, хотя раньше мог бы и промолчать. Недавно он озвучил главную отрицательную черту Аллы Пугачевой. По совам Резника, Пугачева всегда была очень скупа на похвалу, что ранило его.

"Она подминала под себя. И самое главное – очень сдержанно оценивала мои работы (...) Алла действительно была скупа на похвалу ", – заявил поэт.

Резник добавил, что такая черта характера, скорее всего, говорит о сдержанности и скромности.

Ранее "Утро.ру" писало о том, что стилист и друг Пугачевой раскрыл ее планы на возвращение в Россию.