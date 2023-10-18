Пригожин сделал громкое заявление о возобновлении концертов Пугачевой

Интерес к бывшей примадонне не уменьшается

После того, как звездная чета Аллы Пугачевой и ее супруга-иноагента покинула нашу страну, знаменитая певица обрела вторую волну славы. Людям интересен каждый шаг артистки. При этом, несмотря на весьма жесткие заявления со стороны Аллы Борисовны в адрес российских граждан, у нее осталось немало поклонников в нашей стране.



Популярный российский продюсер Иосиф Пригожин и вовсе считает, что нет никаких преград для возобновления концертной деятельности Пугачевой в России. Муж певицы Валерии подчеркнул, что Алла Борисовна является культовой личностью, которая всегда будет вызывать интерес и любовь у публики.



Пригожин убежден, что если Пугачева примет решение выступить на российской сцене, билеты сметут мгновенно. Такие артистки, как Алла Борисовна, никогда не будут забыты фанатами, громко объявил Пригожин.

"Я уверен, что, если завтра объявят о том, что она возобновила концерты, на нее снова пойдут люди. Поэтому естественно, что ее имя всегда будет звучать громко при любом раскладе", – заявил продюсер.

Ранее стало известно, какие требования выставляла Пугачева организаторам концертов.

