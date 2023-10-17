Отдельный вагон и лимузин: какие требования выставляла Пугачева организаторам

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Известный музыкальный продюсер Сергей Лавров раскрыл необычный райдер Примадонны – во времена своей карьеры певица ценила комфорт в проживании и удобство передвижения. Вопрос имел критическое значение для организаторов – без полного выполнения всех договоренностей по этим пунктам Пугачева могла и не выступить на концерте.
Главное условие – хорошо отапливаемый дом за городом, либо отель. Алла Борисовна, к тому же, требовала лимузин, положенный по статусу. И, конечно, отдельный вагон, так как не слишком любила летать на самолетах. Кстати, несколько лет назад для такой коронованной особо могли подогнать авто к вокзалу или трапу в аэропорту – что в принципе являлось тотальным исключением из правил.
Примадонна нередко просила организаторов дать ей в тур тот же звуковой аппарат. А из напитков любила теплое молоко. Иногда, кстати, просила дорогостоящее спиртное.
Продюсер считает, что в "лихие" 90-е годы артисты выставляли куда более скромные требования.
Напомним, в прошлом году певица вместе с супругом и детьми осталась в Израиль, куда улетела с началом известных политических событий, связанных с Украиной. На некоторое время прилетела в Москву, а затем вернулась в Тель-Авив.
А интернет-издание "Подмосковье Сегодня" сообщает, что жители Израиля, где ныне проживает певица, начали получать угрозы в мессенджерах.
Олег Газманов в шутку называет себя "кавалером всех санкций". Впервые они были наложены на него в 2014 году, и с тех пор для трех десятков стран артист якобы представляет угрозу. Судьбой иностранной недвижимости у артиста поинтересовался корреспондент "Утро.ру".
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