Отдельный вагон и лимузин: какие требования выставляла Пугачева организаторам

На меньшее, чем загородный дом, певица не соглашалась

Известный музыкальный продюсер Сергей Лавров раскрыл необычный райдер Примадонны – во времена своей карьеры певица ценила комфорт в проживании и удобство передвижения. Вопрос имел критическое значение для организаторов – без полного выполнения всех договоренностей по этим пунктам Пугачева могла и не выступить на концерте.

Главное условие – хорошо отапливаемый дом за городом, либо отель. Алла Борисовна, к тому же, требовала лимузин, положенный по статусу. И, конечно, отдельный вагон, так как не слишком любила летать на самолетах. Кстати, несколько лет назад для такой коронованной особо могли подогнать авто к вокзалу или трапу в аэропорту – что в принципе являлось тотальным исключением из правил.

Примадонна нередко просила организаторов дать ей в тур тот же звуковой аппарат. А из напитков любила теплое молоко. Иногда, кстати, просила дорогостоящее спиртное.

Продюсер считает, что в "лихие" 90-е годы артисты выставляли куда более скромные требования.

Напомним, в прошлом году певица вместе с супругом и детьми осталась в Израиль, куда улетела с началом известных политических событий, связанных с Украиной. На некоторое время прилетела в Москву, а затем вернулась в Тель-Авив.

А интернет-издание "Подмосковье Сегодня" сообщает, что жители Израиля, где ныне проживает певица, начали получать угрозы в мессенджерах.







