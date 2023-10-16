Хамка и снобка: Пугачеву размазали после оскорбления россиян в Ярославле

Хамка и снобка: Пугачеву размазали после оскорбления россиян в Ярославле
Алла Пугачева. Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press globallookpress.com/
Стало известно, как артистка высказывалась о своих зрителях

Ученая-востоковед Каринэ Геворгян считает поведение Примадонны в некоторых случаях недопустимым. Она вспомнила, как разговорилась в поезде с семьей слесаря и врача-педиатра из Ярославля. Отец семейства спросил ее об отношении к Пугачевой.

Востоковед честно призналась, что ее порой смущает вульгарное интонирование певицы. Признавая талант Примадонны, Геворгян отметила, что сама предпочитает французский шансон.

Попутчики рассказали, как однажды Алла Пугачева приезжала к ним  Ярославль с концертом и, не зная о включенном микрофоне, на просьбу выйти на бис презрительно хмыкнула:

"Что еще этим козлам спеть?".

Ярославцы возмутились, считая, что презрение к публике у Примадонны было изначально.

Каринэ Геворгян попыталась проанализировать причины высокомерного отношения к зрителям у Пугачевой. Она считает, что здесь применим отличный термин "сноб", каковым называли купеческих детей, поступающих в аристократические университеты Британии.

"Презрение к своему народу – это снобизм. Аристократ никогда не презирает свой народ", – размазала Пугачеву эксперт.

Сноб ближе к буржуазии, чем к благородному сословию. Ему мало богатства, он требует признания, поскольку не уверен в своем праве на состояние. А перейти границу и скатиться из достоинства в презрение более чем легко. Что, по мнению Геворгян, и произошло с Аллой Пугачевой, не удержавшейся в рамках благородного воспитания.

Ранее Утро.ру писало, что Николай Агутин высказал недоумение от поступка Пугачевой.

Источник: Эмпатия Манучи
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