"Просто кошмар": Подольскую взбесило хамство в московском ресторане

"Просто кошмар": Подольскую взбесило хамство в московском ресторане
Наталья Подольская. Фото: Anatoly Lomokhov/www.globallookpress.com
Певица не смогла промолчать после скандала

Наталья Подольская осталась крайне недовольна умениями персонала в одном из столичных персоналов. 41-летняя исполнительница поведала, как ее сестра захотела приятно провести время в заведении, но ушла оттуда с крайне неприятным впечатлением.

Раздосадованная Юлиана была разочарована отношением сотрудников – не в силах стерпеть подобное, женщина ушла из ресторана. Наталья, узнав о произошедшем, высказалась по поводу ситуации, заявив, что иначе как кошмаром, назвать случившееся не получается. А столичный сервис, на удивление, подвел, пишут СМИ.

"В Москве сейчас редко встретишь такое отношение в ресторанах", – высказалась звезда.

А недавно "Утро" писало, как Наталья повеселилась на страшном аттракционе.

Ранее нелестно отзывался о жителях Москвы известный российский телеведущий Дмитрий Дибров, заявивший, что никогда не позволит своим детям жить в спальниках столицы.

Источник: Popcornews • Требует проверки
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