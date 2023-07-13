"Заглушила боль": расставшаяся с Пресняковым Подольская прыгнула с высоты

"Заглушила боль": расставшаяся с Пресняковым Подольская прыгнула с высоты
Наталья Подольская. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Певица рискнула и пожалела

Наталья Подольская и Владимир Пресняков вместе почти 20 лет. За это время их отношения были проверены различными испытаниями. Но супруги остаются вместе, несмотря ни на что.

Например, пара расставалась на полгода в 2005 году. В недавней беседе с журналистами Подольская рассказала, что тот период для нее был довольно тяжелым, поэтому "заглушила боль" отчаянным поступком. Артистка прыгнула с парашютом, о чем во время падения пожалела. 

Конечно, Наталья прыгнула не одна, а в тандеме с профессионалом. Тем не менее, ей было страшно. Певица даже взывала к Богу в этот те волнительные секунды и просила его, чтобы страшный "аттракцион" закончился как можно быстрее.

Подольская призналась, что сегодня в ее жизни нет места экстремальным моментам, поскольку является родителем. Напомним, артистка вместе с любимым супругом воспитывает двоих сыновей – восьмилетнего Артемия и двухлетнего Ивана. 

Ранее в Сети обсудили откровенное фото 41-летней Натальи Подольской. Певица засветила промежность, позируя вместе с телеведущей Региной Тодоренко, с которой отдыхала в Эмиратах. Подробнее об этом писало "Утро.ру". 

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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