"Заглушила боль": расставшаяся с Пресняковым Подольская прыгнула с высоты

Певица рискнула и пожалела

Наталья Подольская и Владимир Пресняков вместе почти 20 лет. За это время их отношения были проверены различными испытаниями. Но супруги остаются вместе, несмотря ни на что.

Например, пара расставалась на полгода в 2005 году. В недавней беседе с журналистами Подольская рассказала, что тот период для нее был довольно тяжелым, поэтому "заглушила боль" отчаянным поступком. Артистка прыгнула с парашютом, о чем во время падения пожалела.

Конечно, Наталья прыгнула не одна, а в тандеме с профессионалом. Тем не менее, ей было страшно. Певица даже взывала к Богу в этот те волнительные секунды и просила его, чтобы страшный "аттракцион" закончился как можно быстрее.

Подольская призналась, что сегодня в ее жизни нет места экстремальным моментам, поскольку является родителем. Напомним, артистка вместе с любимым супругом воспитывает двоих сыновей – восьмилетнего Артемия и двухлетнего Ивана.

Ранее в Сети обсудили откровенное фото 41-летней Натальи Подольской. Певица засветила промежность, позируя вместе с телеведущей Региной Тодоренко, с которой отдыхала в Эмиратах. Подробнее об этом писало "Утро.ру".