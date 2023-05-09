"Писю видно": Подольская задрала ногу и засветила дырку

Откровенное фото звезды утекло в Сеть

Наталья Подольская отправилась на отдых за границу. Знаменитость решила посетить ОАЭ и понежиться на местных пляжах. Поклонникам она решила показать фотографии из отпуска, позируя при этом с Региной Тодоренко в купальниках.

Девушки вдвоем надели раздельное розовое бикини, встали возле воды и начали хвастаться своей фигурой. Несмотря на задорный тон фотосессии, народ остался недоволен увиденным, поскольку и Тодоренко, и Подольская засветили сокровенные детали тела.

У Регины пулике не понравился купальник. Люди сочли его слишком вульгарным из-за миниатюрного низа. Подольская тоже возмутила всех, задрав высоко ногу и показав дырку между ног, едва прикрытую трусами.

"Можно было и поскромнее, не выставлять откровенно интимные места", "Есть вопросики к трусишкам", "Публичные люди, зачем уж так то напоказ", "Наташа, у вас писю видно, прикрылись бы хоть",

– написали под публикацией на странице Натальи.