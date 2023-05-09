"Писю видно": Подольская задрала ногу и засветила дырку

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Наталья Подольская отправилась на отдых за границу. Знаменитость решила посетить ОАЭ и понежиться на местных пляжах. Поклонникам она решила показать фотографии из отпуска, позируя при этом с Региной Тодоренко в купальниках.
Девушки вдвоем надели раздельное розовое бикини, встали возле воды и начали хвастаться своей фигурой. Несмотря на задорный тон фотосессии, народ остался недоволен увиденным, поскольку и Тодоренко, и Подольская засветили сокровенные детали тела.
У Регины пулике не понравился купальник. Люди сочли его слишком вульгарным из-за миниатюрного низа. Подольская тоже возмутила всех, задрав высоко ногу и показав дырку между ног, едва прикрытую трусами.
"Можно было и поскромнее, не выставлять откровенно интимные места", "Есть вопросики к трусишкам", "Публичные люди, зачем уж так то напоказ", "Наташа, у вас писю видно, прикрылись бы хоть",
– написали под публикацией на странице Натальи.
Кровавый режим перестал маскироваться