Молодой любовник Бабкиной ушел от нее к другой звезде

Молодой любовник Бабкиной ушел от нее к другой звезде
Надежда Бабкина. Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press / www.globallookpress.com
Теперь уже официально

Народной артистке России Надежде Бабкиной уже 73 года, однако, несмотря на уважаемый возраст, она умудряется совмещать творческую, общественную и политическую деятельность. При этом королева русской песни не забывает внимательно следить за внешностью, потому что до сих пор пользуется популярностью у представителей сильного пола.

Долгое время Надежда Бабкина состояла в отношениях с музыкантом Евгением Гором, который младше нее на 30 лет. Официальной свадьбы у пары не было, поэтому артист так и остался в статусе молодого любовника.

Впрочем, художественный руководитель Московского государственного академического театра "Русская песня" завела себя еще более молодого любовника. Летом вся страна обсуждала ее романтические отношения с заместителем Сергеем Рябовым.

Их разница в возрасте составляет уже более сорока лет. Впрочем, этот факт никак не мешал молодому симпатичному мужчине с атлетическим телом проводить время с престарелой дикторшей. А надежда Бабкина с удовольствием красовалась перед фаворитом в одном купальнике.

Отправленный в отставку Евгений Гор тоже не терял время зря. Уйдя от королевы русской песни, он официально присоединился к юмористке Елене Воробей. Вместе они выпустили клип на романтическую песню "Небо в алмазах".

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
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