Известного блогера убрали из шоу Соловьева: что произошло

Известного блогера убрали из шоу Соловьева: что произошло
Фото: социальные сети
Стас Васильев рассказал правду о своем уходе с канала "Соловьев LIVE"

Популярный техноблогер Стас Васильев, которого подписчики и поклонники знают по его проекту "Ай, как просто!", недавно протестующе заявил, что разлетевшиеся в интернете сведения об изгнании его с канала "Соловьев LIVE" абсолютно ложные. Как только он сообщил, что уходит от известного телеведущего, по Сети тут же пошли слухи о том, что Васильева убрали за критику российского руководства.

Но Стас возмущенно прокомментировал, что сменить место работы он придумал сам и с Владимиром Соловьевым не ругался. Все дело в том, сказал сам блогер, что он перестал заниматься творческими делами и выгорел, а кроме того, не имеет возможности по-прежнему сосредотачиваться на том, что он делал на канале.

"У меня три документалки, которые я просто не могу смонтировать. <...> Был один эфир, в котором я достаточно жестко по меркам телевидения раскритиковал Владимира Владимировича. Ну да. Но начали строить какие-то теории идиотские, что меня уволили после этого эфира", – объяснил Васильев в видеоролике на своей странице.

Напомним, Стас Васильев проводил эфиры на ютуб-канале телеведущего с марта текущего года, а в ноябре рассказал, что покидает "Соловьев LIVE". К слову, в июле техноблогеру вручили награду от Корейской народно-демократической республики за "отстаивание правды".

Ранее мы писали, что Владимир Соловьев назвал беглого тиктокера Даню Милохина "тварью и сволотой".

Источник: Социальные сети ✓ Надежный источник
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