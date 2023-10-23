Могущественный покровитель решил судьбу вышвырнутого с ТВ Сатановского

Могущественный покровитель решил судьбу вышвырнутого с ТВ Сатановского
Фото: кадр "Россия 1"
Скандал с востоковедом не прекращает утихать

Знаменитый политолог Евгений "Армагеддоныч" Сатановский был громко выгнан с работы на передаче Владимира Соловьева после того, как в эфире позволил себе нелестное высказывание об официальном представителе МИД Марии Захаровой. Востоковед перешел на личное оскорбление и отметил, что дипломат "терпеть не может Израиль", как и евреев.

После этого разразился громкий скандал. Владимир Соловьев по видео извинился перед Захаровой за то, что сказал его сотрудник, сообщает Общественная служба новостей. И объявил о решении уволить политолога.

Сатановский, в свою очередь, отреагировал на это с пониманием, указав, что полностью поддерживает решение. И о своем высказывании он не сожалеет, указывает интернет-издание "Подмосковье сегодня"

Однако, несмотря на увольнение, без работы политолог не останется. Как заявляет его коллега Сергей Марков, востоковед давно успел войти в "пул неприкасаемых" на телевидении – отсюда и вседозволенность в заявлениях, и отстутствие страха перед потерей работы. Политолог уверен, что могущественный покровитель в лице Соловьева уже давно решил судьбу вышвырнутого с ТВ Сатановского.

"Все будет нормально с Сатановским. Он публично полностью поддержал решение Владимира Соловьева о его, Сатановского, увольнении, – то есть сохранил личную максимальную лояльность главе клана. Поэтому через какое то время глава клана тихо вернет Евгения Сатановского на экраны", – пишет специалист.

Несколько месяцев востоковед посидит тихо, не делая публичных заявлений. И после возвращения на ТВ будет помнить, что "любить Израиль можно, а ругать МИД РФ нельзя". 

Ранее Владимир Соловьев заявлял, что сам бы поехал защищать Израиль, если бы не одно обстоятельство в России, которое мешает ему это сделать.

Источник: Telegram

В НАТО заявили о конфликте в Арктике из-за действий России и Китая

В альянсе следят за происходящим в регионе

Развернули флаг: какие артисты вышли на сцену с символом Украины

Некоторые не постеснялись продемонстрировать свою солидарность с киевским режимом

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей