Могущественный покровитель решил судьбу вышвырнутого с ТВ Сатановского

Скандал с востоковедом не прекращает утихать

Знаменитый политолог Евгений "Армагеддоныч" Сатановский был громко выгнан с работы на передаче Владимира Соловьева после того, как в эфире позволил себе нелестное высказывание об официальном представителе МИД Марии Захаровой. Востоковед перешел на личное оскорбление и отметил, что дипломат "терпеть не может Израиль", как и евреев.

После этого разразился громкий скандал. Владимир Соловьев по видео извинился перед Захаровой за то, что сказал его сотрудник, сообщает Общественная служба новостей. И объявил о решении уволить политолога.

Сатановский, в свою очередь, отреагировал на это с пониманием, указав, что полностью поддерживает решение. И о своем высказывании он не сожалеет, указывает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Однако, несмотря на увольнение, без работы политолог не останется. Как заявляет его коллега Сергей Марков, востоковед давно успел войти в "пул неприкасаемых" на телевидении – отсюда и вседозволенность в заявлениях, и отстутствие страха перед потерей работы. Политолог уверен, что могущественный покровитель в лице Соловьева уже давно решил судьбу вышвырнутого с ТВ Сатановского.

"Все будет нормально с Сатановским. Он публично полностью поддержал решение Владимира Соловьева о его, Сатановского, увольнении, – то есть сохранил личную максимальную лояльность главе клана. Поэтому через какое то время глава клана тихо вернет Евгения Сатановского на экраны", – пишет специалист.

Несколько месяцев востоковед посидит тихо, не делая публичных заявлений. И после возвращения на ТВ будет помнить, что "любить Израиль можно, а ругать МИД РФ нельзя".

Ранее Владимир Соловьев заявлял, что сам бы поехал защищать Израиль, если бы не одно обстоятельство в России, которое мешает ему это сделать.