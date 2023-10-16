Соловьев выбрал между Россией и Израилем: "Поехал бы защищать свой народ"Соловьев выбрал между Россией и Израилем: "Поехал бы защищать свой народ"

Соловьев выбрал между Россией и Израилем: "Поехал бы защищать свой народ"
Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Телеведущий расставил приоритеты

Около двадцати лет назад Владимир Соловьев во время беседы с израильскими журналистами гордо заявлял, что он – еврей. Ведущий обещал, что если в Израиле вновь начнется война, то обязательно поедет защищать израильский народ. Об этом он вспомнил в одном из недавних выпусков "Вечера с Владимиром Соловьевым". 

"Я еврей, и никогда этого не скрывал. В 2004 году, когда была напряженность такая тоже, я давал интервью какой-то молодежной еврейской газете и сказал, что если бы в Израиле началась война, то как еврей я бы поехал туда защищать мой народ", – вспомнил журналист.

По его заявлению, своим словам он не изменяет. Соловьев готов сражаться, но сейчас только одна причина мешает ему защитить Израиль в войне, и это не возраст.

"Если бы сейчас Россия не участвовала в СВО, то я бы отправился в Израиль. Я бы отправился в Израиль, потому что евреи со всего мира едут туда защищать свой народ после ужасающей трагедии, которая произошла", – сделал свой выбор Соловьев между Россией и Израилем.

Как вспомнил журналист, около двадцати лет назад израильский посол в России ответил на его заявление. Тогда ведущему было примерно сорок лет, и его посчитали старым.

"В таком возрасте израильской армии вы точно не нужны", – вспомнил он слова дипломата.

Ранее Владимир Соловьев раскритиковал известного комика за песню, которую тот исполнил в эфире федерального канала.

Источник: Вечер с Владимиром Соловьевым
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