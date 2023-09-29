Соловьев накинулся на Харламова за подозрительную песенку

Телеведущий внимательно следит за тенденциями в шоу-бизнесе

В такое непростое для нашей страны время особую важность приобретает деятельность публичных лиц. Известный телеведущий, который позиционирует себя одним из самых рьяных патриотов России Владимир Соловьев внимательно следит за поведением коллег по голубому экрану. Недавняя выходка юмориста Гарика Харламова взбесила журналиста.

Речь идет о неоднозначной юмористическое песенке, которую Харламов исполнил в одном из своих выступлений. В свойственной ему манере юморист высмеял сложное положение в стране.



Артист покривлялся на тему того, что курс доллара подскочил к сотне целковых, россиянам массово запрещают въезд в ряд государств, а российский авторынок наводнили "Москвичи", которых "лепят из китайских машин".



Соловьев посчитал, что подобные выходки неприемлемы в период проведения боевых действий. Журналиста приводит в бешенство, что артисты позволяют себе высмеивать такие серьезные темы. Соловьев подчеркнул, что Гарик и ему подобные лучше бы смотрелись в зоне боестолкновений.

"Вот спойте эту песню пацанам на фронте. Они так радостно вместе с вами посмеются" – заявил Соловьев.

К слову, ранее судьба столкнула враждующих Гарика Харламова и Ларису Гузееву.

