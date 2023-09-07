Гузеева стала тещей Харламова: враждующих артистов свела судьба

Телеведущая и комик "породнились", чему поклонники обоих очень рады

Больше длительного перерыва Лариса Гузеева возвращается в большое кино. Заслуженная артистка России снялась в фильме "Теща", премьера которого состоится 30 ноября 2023 года. У ведущей шоу "Давай поженимся!" главная роль. Несложно догадаться, кого играет актриса. Зятем главной героини является персонаж, которого воплотил Гарик Харламов. Таким образом, двух некогда враждующих артистов свела судьба.

Впрочем, Гузеева и Харламов враждовали заочно. Резидент Comedy Club долгое время высмеивал шоу "Давай поженимся!" в своем блоге. Все, включая Ларису, были убеждены: Гарик, мягко говоря, недолюбливает артистку, но, как оказалось, это совершенно не так. Вражда сошла на нет, когда комик и телеведущая впервые увиделись на съемках "Тещи". "Как я могу вас ненавидеть, если мы даже не знакомы?" – сказал юморист актрисе.

Но у Гузеевой и Харламова все же появился шанс сразиться, хоть и в рамках сценария фильма. По сюжету, зять и теща враждуют между собой, причем настолько, что в открытую издеваются друг над другом, причиняют физическую боль.

Помимо Гарика Харламова и Ларисы Гузеевой в фильме "Теща" снялись Настасья Самбурская, Александр Лыков, Марк Богатырев, Никита Тарасов, Анна Уколова. Режиссером кинокартины выступил Аскар Узабаев.

Ранее стало известно, что Лариса Гузеева покинула Россию. Подробнее об этом писало "Утро.ру".