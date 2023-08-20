"Не обделяйте себя": замужняя Гузеева на всю страну призналась в новой любви

Ведущая рассказала о своем большом чувстве

64-летняя звезда "Давай поженимся" Лариса Гузеева выходила замуж трижды. Но только с последним избранником, бизнесменом Игорем Бухаровым, у нее получилось создать по-настоящему крепкий союз. Супруги поженились больше 20 лет назад и воспитали общую дочь Ольгу. Периодически в Сети появляются слухи о разладе в семье, однако разводиться пара, судя по всему, не планирует.

Как известно, артистка не любит откровенничать с фанатами и проявлять нежность на публике. Поэтому для многих стало большой неожиданностью, когда-то она вдруг сделала на всю страну признание в любви. Самое удивительное, что посвятила трогательные слова звезда не мужу и детям, а новому члену семьи – собачке не кличке Жужа.

В своем блоге Лариса Гузеева опубликовала умилительное фото с питомцем. Звезда "Давай поженимся" дала понять, что питомец стал ее новой большой любовью. Было время, когда актриса не понимала людей, которые слишком привязываются к своим четвероногим друзьям, но с появлением Жужи ее сердце растаяло. Теперь, судя по всему, телеведущая уже не мыслит свою жизнь без любимой собачки.

"Мне судьба благоволила на чувства и эмоции, но то, что привнесла эта маленькая собанюнечка в мою жизнь! Не обделяйте себя!", – призвала Лариса Гузеева подписчиков.

Ранее "Утро.ру" писало, что Гузеева покинула Россию после закончившихся слезами съемок "Давай поженимся". Телеведущая уехала из страны и сообщила об этом в своем блоге, опубликовав видео из аэропорта.