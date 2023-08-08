"Шок!": рассекречено место работы дочери Гузеевой

В Сети раскрыли, какую должность занимает наследница телеведущей

К своим 64 годам Лариса Гузеева многого достигла. Кто бы что ни говорил, всеми карьерными успехами она обязана лишь самой себе. Актриса прикладывала много сил и упорно трудилась, чтобы занять свое место под солнцем. Вероятно, теперь того же знаменитость хочет и для своих детей.

Телеведущая не скрывает, что не относится к числу матерей, которые растят наследников в тепличных условиях и не дают им самостоятельности. Звезда "Давай поженимся" убеждена, что отпрыски должны переставать зависеть от родителей, когда им исполняется 18 лет. Именно поэтому дети актрисы уже вовсю сами зарабатывают на жизнь.

Дочь знаменитости, 23-летняя Ольга Бухарова, не ведет публичный образ жизни. Поэтому многие даже не догадывались, какую профессию для себя выбрала девушка. Однако накануне место работы дочери Ларисы Гузеевой рассекретила Настя Ивлеева.

Звезда "Орла и решки" опубликовала совместный снимок с Бухаровой, сделанный во время работы. Настя запечатлела, как сидит напротив зеркала, а Оля стоит позади и приводит в порядок ее прическу. Оказалось, наследница телеведущей работает гримером на съемках фильма "Мальвина".

"Шок! Дочь Гузеевой чешет женщину, которая играет Мальвину", – подписала кадр Ивлеева.



Пока дочь активно трудится, Лариса Гузеева, выполнившая всю работу, может позволить себе отдохнуть. Ранее "Утро.ру" писало, что телеведущая покинула Россию после завершения съемок и отправилась на отдых.