Гузеева покинула Россию после закончившихся слезами съемок "Давай поженимся"

Гузеева покинула Россию после закончившихся слезами съемок "Давай поженимся"
Лариса Гузеева. Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Телеведущая уехала из страны на неопределенный срок

Исчезновение из телеэфира программы "Давай поженимся" стало разочарованием для огромного числа зрителей. Передача не выходила на экраны больше года, и за это время многие успели истосковаться по харизматичным ведущим и веселым героям. Поклонникам оставалось только гадать, увидят ли они когда-нибудь новые выпуски любимого шоу.

Только этим летом, после долгих месяцев ожидания, фанатам передачи сообщили долгожданную весть. Стало известно, что "Давай поженимся" вновь начнут показывать на экранах. Однако вздохнуть с облегчением удалось не всем. Часть зрителей волновалась, что шоу может вернуться с другим составом ведущих. К счастью, эти переживания оказались напрасны.

Несколько дней назад Лариса Гузеева рассказала о том, что съемки свежих выпусков наконец стартовали. Как оказалось, в стены любимой студии вернулась не только ведущая, но и знаменитая сваха Роза Сябитова. Гузеева поделилась, что работа над новыми сериями передачи была очень эмоциональной и сопровождалась слезами. Но теперь, судя по всему, съемки подошли к концу.

Накануне актриса покинула Россию и сообщила об этом в своем блоге, опубликовав видео из аэропорта. Куда именно она направляется и когда вернется, телеведущая не уточнила. Вероятно, звезда отправилась в отпуск после плотной работы и закончившихся слезами съемок.

Ранее "Утро.ру" писало, что Лариса Гузеева вмешалась скандал со звездой сериалов Ириной Пеговой. Ведущая "Давай поженимся" оставила под снимком коллеги положительный комментарий, разбавив таким образом поток критики.

Источник: 7Дней.ru ✓ Надежный источник
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