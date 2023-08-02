Гузеева покинула Россию после закончившихся слезами съемок "Давай поженимся"

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Исчезновение из телеэфира программы "Давай поженимся" стало разочарованием для огромного числа зрителей. Передача не выходила на экраны больше года, и за это время многие успели истосковаться по харизматичным ведущим и веселым героям. Поклонникам оставалось только гадать, увидят ли они когда-нибудь новые выпуски любимого шоу.
Только этим летом, после долгих месяцев ожидания, фанатам передачи сообщили долгожданную весть. Стало известно, что "Давай поженимся" вновь начнут показывать на экранах. Однако вздохнуть с облегчением удалось не всем. Часть зрителей волновалась, что шоу может вернуться с другим составом ведущих. К счастью, эти переживания оказались напрасны.
Несколько дней назад Лариса Гузеева рассказала о том, что съемки свежих выпусков наконец стартовали. Как оказалось, в стены любимой студии вернулась не только ведущая, но и знаменитая сваха Роза Сябитова. Гузеева поделилась, что работа над новыми сериями передачи была очень эмоциональной и сопровождалась слезами. Но теперь, судя по всему, съемки подошли к концу.
Накануне актриса покинула Россию и сообщила об этом в своем блоге, опубликовав видео из аэропорта. Куда именно она направляется и когда вернется, телеведущая не уточнила. Вероятно, звезда отправилась в отпуск после плотной работы и закончившихся слезами съемок.
Ранее "Утро.ру" писало, что Лариса Гузеева вмешалась скандал со звездой сериалов Ириной Пеговой. Ведущая "Давай поженимся" оставила под снимком коллеги положительный комментарий, разбавив таким образом поток критики.
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